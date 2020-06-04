YouTube заблокировал агитационное видео про геев, усыновляющих ребёнка

Теперь на странице видео написано, что материал содержит дискриминационные высказывания и нарушает правила сервиса.

Авторы ролика показали детский дом в России в 2035 году, в который приезжает мужчина — будущий папа. Когда ребёнок спрашивает, где его мама, зрителям показывают второго мужчину. Ребёнок расстроен, а сотрудницы детского дома шокированы. «Такую Россию ты выберешь?» - звучит за кадром.

Как сообщает Ura.ru, на агитационный ролик пожаловались в Следственный комитет и прокуратуру. Заявление подала ЛГБТ-группа «Стимул», которая заявила, что видео возбуждает ненависть и вражду по отношению к гомосексуалистам, а также унижает достоинство человека. Эти же активисты попросили Роскомнадзор заблокировать видео.

