YouTube заблокировал агитационное видео про геев, усыновляющих ребёнка
Видеохостинг YouTube заблокировал ролик, в котором гомосексуальная пара усыновляет ребёнка из детского дома. Видеосюжет был снят в поддержку поправки в статью 72 Конституции РФ, которая должна закрепить определение брака как союза между мужчиной и женщиной.
Теперь на странице видео написано, что материал содержит дискриминационные высказывания и нарушает правила сервиса.
Авторы ролика показали детский дом в России в 2035 году, в который приезжает мужчина — будущий папа. Когда ребёнок спрашивает, где его мама, зрителям показывают второго мужчину. Ребёнок расстроен, а сотрудницы детского дома шокированы. «Такую Россию ты выберешь?» - звучит за кадром.
Как сообщает Ura.ru, на агитационный ролик пожаловались в Следственный комитет и прокуратуру. Заявление подала ЛГБТ-группа «Стимул», которая заявила, что видео возбуждает ненависть и вражду по отношению к гомосексуалистам, а также унижает достоинство человека. Эти же активисты попросили Роскомнадзор заблокировать видео.
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