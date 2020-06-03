ЦИК заявил о невозможности агитации относительно поправок в Конституцию

Член Центризбиркома (ЦИК) РФ Майя Гришина прокомментировала журналистам заявление организаторов кампании «Нет», потребовавших предоставить им время и ресурсы СМИ для ведения агитации против поправок в Конституцию. Инициаторы этой кампании выступают против обнуления президентских сроков.

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Гришина сообщила РБК, что пока не ознакомилась с обращением. Вместе с тем она подчеркнула, что агитации «за» или «против» поправок невозможна: закон об общероссийском голосовании предусматривает только информирование.

Материалы на эту тему на билбордах вдоль дорог, а также тематические ролики по ТВ Гришина отнесла как раз к методам информирования. Авторы обращения, однако, считают такие анонсы агитацией и заявляют о неравенстве доступа к агитации.

Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, но его перенесли из-за коронавируса. Президент РФ Владимир Путин назначил датой проведения плебисцита 1 июля. Досрочное голосование стартует за неделю до этой даты — сразу после парад Победы 24 июня.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:Конституция РФГолосованиеЦИК
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