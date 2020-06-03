ЦИК заявил о невозможности агитации относительно поправок в Конституцию

Гришина сообщила РБК, что пока не ознакомилась с обращением. Вместе с тем она подчеркнула, что агитации «за» или «против» поправок невозможна: закон об общероссийском голосовании предусматривает только информирование.

Материалы на эту тему на билбордах вдоль дорог, а также тематические ролики по ТВ Гришина отнесла как раз к методам информирования. Авторы обращения, однако, считают такие анонсы агитацией и заявляют о неравенстве доступа к агитации.

Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, но его перенесли из-за коронавируса. Президент РФ Владимир Путин назначил датой проведения плебисцита 1 июля. Досрочное голосование стартует за неделю до этой даты — сразу после парад Победы 24 июня.

