YouTube удалил видео патриотических концертов с канала Вадима Самойлова

«Сегодня с нашего YouTube канала начали удалять видео с концертов-митингов "За Победу" и новостные сюжеты о них. То есть контент, содержащий какую-либо информацию о СВО (специальной военной операции. - НСН)», — отмечается в заявлении.

Видеосервис посчитал, что ролики нарушают правила YouTube-сообщества.

Ранее YouTube удалил с канала «Роскосмос медиа» все видеоролики с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Видеохостинг убрал 20 видеоматериалов, которые просмотренных около 5 млн раз.

