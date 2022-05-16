YouTube удалил видео патриотических концертов с канала Вадима Самойлова

Видеохостинг YouTube удалил видео с концертов-митингов «За Победу» и сюжеты о них с канала бывшего лидера группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова. Об этом сообщает Telegram-канал «Вадим Самойлов.Life».

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«Сегодня с нашего YouTube канала начали удалять видео с концертов-митингов "За Победу" и новостные сюжеты о них. То есть контент, содержащий какую-либо информацию о СВО (специальной военной операции. - НСН)», — отмечается в заявлении.

Видеосервис посчитал, что ролики нарушают правила YouTube-сообщества.

Ранее YouTube удалил с канала «Роскосмос медиа» все видеоролики с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Видеохостинг убрал 20 видеоматериалов, которые просмотренных около 5 млн раз.

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ФОТО: Анастасия Михайлова
ТЕГИ:Вадим СамойловВидеоYoutube
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