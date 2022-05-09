Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к записям с Рогозиным

Также регулятор потребовал восстановить все видеоматериалы с участием главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, и снять ограничения, наложенные на аккаунт и YouTube-канал депутата Госдумы РФ Нины Останиной.

«Подобные ограничительные меры в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», - говорится в заявлении Роскомнадзора.

Ранее регулятор потребовал от Google незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналу Первого российского национального телеканала, сообщает RT.

