Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к записям с Рогозиным

Роскомнадзор потребовал от YouTube незамедлительно снять все ограничения, который были наложены на канал «Roscosmos Media», сообщает пресс-служба ведомства.

YouTube удалил все видеозаписи с участием Рогозина с канала «Роскосмос медиа»

Также регулятор потребовал восстановить все видеоматериалы с участием главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, и снять ограничения, наложенные на аккаунт и YouTube-канал депутата Госдумы РФ Нины Останиной.

«Подобные ограничительные меры в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», - говорится в заявлении Роскомнадзора.

Ранее регулятор потребовал от Google незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналу Первого российского национального телеканала, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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