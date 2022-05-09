Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к записям с Рогозиным
Роскомнадзор потребовал от YouTube незамедлительно снять все ограничения, который были наложены на канал «Roscosmos Media», сообщает пресс-служба ведомства.
Также регулятор потребовал восстановить все видеоматериалы с участием главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, и снять ограничения, наложенные на аккаунт и YouTube-канал депутата Госдумы РФ Нины Останиной.
«Подобные ограничительные меры в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», - говорится в заявлении Роскомнадзора.
Ранее регулятор потребовал от Google незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналу Первого российского национального телеканала, сообщает RT.
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