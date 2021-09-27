YouTube рассказал о будущем работы в России

«Что касается вопроса о правительстве, то мы, как всегда, сделаем все возможное, чтобы это урегулировать», — отметила она.

По состоянию на июль текущего года администрация сервиса не удалила около 5 тысяч запрещённых материалов, среди которых экстремистские и террористических организаций.

Как сообщалось, россияне смогут прожить без Google (компании принадлежит YouTube), заявила заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова. Так депутат отреагировала на заявление Google о возможном уходе из России.

