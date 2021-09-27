YouTube рассказал о будущем работы в России
Видеосервис YouTube сделает все возможное для того, чтобы урегулировать вопросы с российскими властями относительно работы на территории страны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы компании Сьюзан Воджицки.
«Что касается вопроса о правительстве, то мы, как всегда, сделаем все возможное, чтобы это урегулировать», — отметила она.
По состоянию на июль текущего года администрация сервиса не удалила около 5 тысяч запрещённых материалов, среди которых экстремистские и террористических организаций.
Как сообщалось, россияне смогут прожить без Google (компании принадлежит YouTube), заявила заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова. Так депутат отреагировала на заявление Google о возможном уходе из России.
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