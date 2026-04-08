Умер первый президент Тувы
Умер первый президент Тувы Шериг-оол Ооржак. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем канале в мессенджере Мах.
«Он был человеком исключительной энергии и преданности делу. Его жизненный путь — от сельскохозяйственного специалиста до руководителя высшего звена — всегда был примером служения людям», — отметил Ховалыг.
Он подчеркнул, что Ооржак возглавил Туву в переломные 1990-е годы, и на него легла колоссальная ответственность за судьбу региона во время формирования новой России.
Ооржаку было 83 года. Он занимал пост президента Республики Тыва в 1992-2002 годах, позднее он возглавлял правительство региона.
Ранее на 82-м году жизни скончался бывший главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал флота Владимир Куроедов, пишет Ura.ru.
- Умер первый президент Тувы
