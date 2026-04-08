В Луганске три человека ранены в результате атаки ВСУ

Три человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ в Луганске. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

По его словам, дроны ударили по многоквартирным и частным домам в Артемовском районе, пишет RT. В результате были ранены три человека, их доставили в больницу.

«Остальные жители поврежденных домов эвакуированы, в их числе ребенок», — написал Пасечник в канале на платформе Мах.

Возгорания после атаки ликвидированы.

Ранее в Запорожской области при атаке ВСУ на школу пострадали шесть человек, в том числе пять детей.

