В Луганске три человека ранены в результате атаки ВСУ
8 апреля 202610:00
Три человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ в Луганске. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
По его словам, дроны ударили по многоквартирным и частным домам в Артемовском районе, пишет RT. В результате были ранены три человека, их доставили в больницу.
«Остальные жители поврежденных домов эвакуированы, в их числе ребенок», — написал Пасечник в канале на платформе Мах.
Возгорания после атаки ликвидированы.
Ранее в Запорожской области при атаке ВСУ на школу пострадали шесть человек, в том числе пять детей.
