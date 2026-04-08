Путин наградил художника Сафронова орденом Александра Невского
Президент Владимир Путин наградил художника Никаса (Николая) Сафронова орденом Александра Невского. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
«Наградить Орденом Александра Невского Сафронова Николая Степановича - художника, академика федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия художеств"», - указано в документе.
Сафронов получил награду за вклад в развитие культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.
Ранее президент присвоил звание народной артистки России поэтессе Ларисе Рубальской, пишет Ura.ru.
Горячие новости
- СМИ: Индия получит первую за семь лет партию иранской нефти
- Путин наградил художника Сафронова орденом Александра Невского
- ФСБ пресекла попытку продажи запчастей для подлодки за границу
- Ученый объяснил, почему в России не торопятся лететь на Луну
- «Пожалуются родители!»: Учитель объяснил, по кому ударят оценки за поведение
- Умер первый президент Тувы
- Поэтессе Рубальской присвоили звание народной артистки РФ
- В Луганске три человека ранены в результате атаки ВСУ
- Названы самые популярные мультфильмы у россиян
- На Кубе начались перебои со светом из-за аварий на ТЭС