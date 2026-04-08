Путин наградил художника Сафронова орденом Александра Невского

Президент Владимир Путин наградил художника Никаса (Николая) Сафронова орденом Александра Невского. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«Наградить Орденом Александра Невского Сафронова Николая Степановича - художника, академика федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия художеств"», - указано в документе.

Сафронов получил награду за вклад в развитие культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Ранее президент присвоил звание народной артистки России поэтессе Ларисе Рубальской, пишет Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
