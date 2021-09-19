YouTube заблокировал в России видео «Умного голосования»
Видеохостинг YouTube заблокировал в России видео со списками «Умного голосования», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соратников оппозиционного политика Алексея Навального.
Как сказано в сообщении, контент заблокирован в российском домене по требованию государственных органов. Как сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, компании могут быть оштрафованы, если откажутся удалить приложение из своих магазинов.
В Кремле приветствуют решение компаний Google и Apple об удалении приложения «Навальный». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что этот шаг - соблюдение законных требований.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+0 / сут.
Умерли
197 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+0 / сут.
- YouTube заблокировал в России видео «Умного голосования»
- Два сторожа заснули в здании челябинского избиркома
- В России стартовал финальный день выборов
- Карпов отреагировал на иск советской шахматистки к Netflix из-за сериала «Ход королевы»
- ЦИК раскрыл подробности работы на избирательных участка после их закрытия
- Депутат Европарламента Бютикофер пригрозил «Северному потоку-2» стать руинами
- Памфилова назвала регионы с минимальной и максимальной явкой
- Первые победители розыгрыша квартир в Москве среди онлайн-избирателей поделились впечатлениями
- Ученые назвали опасность эволюционировавшего коронавируса
- Штраф неизбежен. В Британии опасаются французских санкций из-за срыва сделки по подлодкам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru