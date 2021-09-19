YouTube заблокировал в России видео «Умного голосования»

Как сказано в сообщении, контент заблокирован в российском домене по требованию государственных органов. Как сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, компании могут быть оштрафованы, если откажутся удалить приложение из своих магазинов.

В Кремле приветствуют решение компаний Google и Apple об удалении приложения «Навальный». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что этот шаг - соблюдение законных требований.

