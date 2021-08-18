В Госдуме заявили, что россияне смогут прожить без Google
Россияне смогут прожить без Google, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова. Так депутат отреагировала на заявление Google о возможном уходе из России.
По словам Мукабеновой, такие «манипуляции неприемлемы», а поведение со стороны американской компании можно назвать «истеричным». При этом она рассказала, что сама редко пользуется продуктами от Google и предпочитает «Яндекс».
«Нельзя кричать, что народ вымрет. Они пытаются сохранить свой бизнес истерикой и утверждать, что граждане без их программы просто не справятся. Это неправда», — заявила парламентарий.
Ранее в Google заявили, что судебная неустойка из-за отказа разблокировать YouTube канал «Царьграда» несет «риски для ее возможности работать в России».
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