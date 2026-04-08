СМИ: Индия получит первую за семь лет партию иранской нефти
8 апреля 202611:12
Индия в ближайшее время может получить партию нефти из Ирана. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на данные отслеживания судов.
Импорт иранского сырья произойдет впервые с 2019 года. Тогда Индия прекратила закупки нефти под давлением санкций США.
Как ожидается, сырье поставят уже на этой неделе.
Ранее Индия увеличила закупки нефти из России на фоне ослабления санкций США в отношении поставок российского сырья, пишет Ura.ru.
