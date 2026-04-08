ФСБ пресекла попытку продажи запчастей для подлодки за границу
Силовики пресекли попытку передать комплектующие для ремонта двигателя подводной лодки представителю иностранного государства. Об этом сообщило управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Правоохранители не допустили передачи и перемещения за рубеж комплектующих для ремонта дизельного двигателя - составной части дизельгенератора дизельэлектрических подводных лодок проекта «Варшавянка».
Причастное к организации противоправной деятельности лицо задержали, фигурант заключен под стражу. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о незаконных экспорте из РФ или передаче товаров или технологий, вооружения либо военной техники.
Ранее ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного чиновника Курской области, напоминает Ura.ru.
- Ученый объяснил, почему в России не торопятся лететь на Луну
- «Пожалуются родители!»: Учитель объяснил, по кому ударят оценки за поведение
- Умер первый президент Тувы
- Поэтессе Рубальской присвоили звание народной артистки РФ
- В Луганске три человека ранены в результате атаки ВСУ
- Названы самые популярные мультфильмы у россиян
- На Кубе начались перебои со светом из-за аварий на ТЭС
- В Дагестане остаются подтопленными 1339 домов
- В инфекционной больнице Магадана возник пожар