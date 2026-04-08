ФСБ пресекла попытку продажи запчастей для подлодки за границу

Силовики пресекли попытку передать комплектующие для ремонта двигателя подводной лодки представителю иностранного государства. Об этом сообщило управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранители не допустили передачи и перемещения за рубеж комплектующих для ремонта дизельного двигателя - составной части дизельгенератора дизельэлектрических подводных лодок проекта «Варшавянка».

Причастное к организации противоправной деятельности лицо задержали, фигурант заключен под стражу. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о незаконных экспорте из РФ или передаче товаров или технологий, вооружения либо военной техники.

Ранее ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного чиновника Курской области, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодлодкиФСБ

Горячие новости

Все новости

партнеры