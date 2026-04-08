Поэтессе Рубальской присвоили звание народной артистки РФ
Поэтессе Ларисе Рубальской присвоено звание народной артистки России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
«Присвоить почетное звание... поэту-песеннику, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза) Рубальской Ларисе Алексеевне», - говорится в документе, размещенном на портале правовой информации.
Рубальской 80 лет. Поэтическую деятельность она начала в 1983 году, написала более 600 стихотворений и текстов к популярным песням и выпустила 15 сборников.
Ранее звание народного артиста РФ было присвоено актеру Владимиру Вдовиченкову, пишет Ura.ru.
