Поэтессе Рубальской присвоили звание народной артистки РФ

Поэтессе Ларисе Рубальской присвоено звание народной артистки России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

«Присвоить почетное звание... поэту-песеннику, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза) Рубальской Ларисе Алексеевне», - говорится в документе, размещенном на портале правовой информации.

Рубальской 80 лет. Поэтическую деятельность она начала в 1983 году, написала более 600 стихотворений и текстов к популярным песням и выпустила 15 сборников.

Ранее звание народного артиста РФ было присвоено актеру Владимиру Вдовиченкову, пишет Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
