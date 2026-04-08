На Кубе начались перебои со светом из-за аварий на ТЭС

Ранее на ТЭС «Антонио Гитерас» выявили неисправности, остановили оборудование и начали ремонт. Кроме того, на станции «Эрнесто Гевара де ла Серна» отключили первый энергоблок из-за неисправности системы регулирования турбины.

По данным энергетиков, в Гаване подача электричества прерывалась в течение всех суток.

«Максимум выпадающей мощности составил 358 МВт в 19.20 (02.20 7 апреля мск - НСН). Дополнительно были затронуты 30 МВт аварийной нагрузки. Восстановить электроснабжение не удалось из-за дефицита», - отметили в компании.

Доступная мощность генерации в стране составляет 1333 МВт, при этом спрос находится на уровне около 3000 МВт. Это провоцирует масштабные отключения на различных участках энергосистемы Кубы.

