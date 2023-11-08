Депутат Горелкин рассказал, что YouTube в России заблокируют не раньше 2028 года

Как отметил депутат, конкурентом иностранного видеохостинга мог стать RuTube, однако сервис начали развивать по другой модели, «и он проиграл». Горелкин указал, что YouTube встроился в рунет технологически и идеологически, выиграл по качеству с стал для многих «фактически вторым телевизором».

«Сегодня у нас есть два сервиса, один из которых должен "выстрелить": RuTube и VK-видео. Я лично делаю ставку на последний, хотя в RuTube недавно произошла очередная смена команды, и, может быть, что-то у них теперь получится», — подчеркнул депутат.

Говоря о сроках развития отечественного конкурента YouTube, парламентарий предположил, что на это потребуется не менее пяти лет, если «ничего не изменится и ветер будет дуть в прежнем направлении», пишет Ura.ru. При этом, как отметил Горелкин, блокировка YouTube — вопрос «не депутатских полномочий», с которым следует обращаться к Роскомнадзору.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что вопрос о блокировке YouTube в РФ не стоит в повестке дня, напоминает телеканал «360».

