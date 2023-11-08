Депутат Горелкин рассказал, что YouTube в России заблокируют не раньше 2028 года

России необходимо формировать альтернативы видеохостингу YouTube, для развития полноценного конкурента сервиса необходимо не менее пяти лет. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в беседе с «Парламентской газетой».

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Как отметил депутат, конкурентом иностранного видеохостинга мог стать RuTube, однако сервис начали развивать по другой модели, «и он проиграл». Горелкин указал, что YouTube встроился в рунет технологически и идеологически, выиграл по качеству с стал для многих «фактически вторым телевизором».

«Сегодня у нас есть два сервиса, один из которых должен "выстрелить": RuTube и VK-видео. Я лично делаю ставку на последний, хотя в RuTube недавно произошла очередная смена команды, и, может быть, что-то у них теперь получится», — подчеркнул депутат.

Говоря о сроках развития отечественного конкурента YouTube, парламентарий предположил, что на это потребуется не менее пяти лет, если «ничего не изменится и ветер будет дуть в прежнем направлении», пишет Ura.ru. При этом, как отметил Горелкин, блокировка YouTube — вопрос «не депутатских полномочий», с которым следует обращаться к Роскомнадзору.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что вопрос о блокировке YouTube в РФ не стоит в повестке дня, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БлокировкаГосдумаYoutube

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