YouTube-каналы с аудиторией больше 10 тысяч человек будут обязаны сообщать о себе в РКН
Владельцы каналов с более чем 10 тысячами подписчиков, в том числе на видеохостинге YouTube, должны будут передавать сведения о себе в Роскомнадзор (РКН), если будет принят соответствующий законопроект. Об этом рассказал глава Минцифры России Максут Шадаев, отвечая на вопрос «Интерфакса».
Он уточнил, что все социальные сети входят в перечень тех, к которым относится законопроект, YouTube это также касается. Если у блогера там более 10 тысяч подписчиков из России, то он обязан исполнять требования, пояснил Шадаев.
В понедельник, 29 июля, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что его комитет одобрил поправку, по которой блогеров-десятитысячников могут обязать подавать информацию о себе в РКН. Инициатива предполагает, что российским компаниям будет запрещено распространять свою рекламу на публичных страницах, пользователи которых не сообщили о себе в РКН, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru