YouTube-каналы с аудиторией больше 10 тысяч человек будут обязаны сообщать о себе в РКН

Он уточнил, что все социальные сети входят в перечень тех, к которым относится законопроект, YouTube это также касается. Если у блогера там более 10 тысяч подписчиков из России, то он обязан исполнять требования, пояснил Шадаев.

В понедельник, 29 июля, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что его комитет одобрил поправку, по которой блогеров-десятитысячников могут обязать подавать информацию о себе в РКН. Инициатива предполагает, что российским компаниям будет запрещено распространять свою рекламу на публичных страницах, пользователи которых не сообщили о себе в РКН, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



