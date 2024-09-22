YouTube будет показывать рекламу во время паузы роликов
Видеохостинг YouTube будет показывать рекламу во время паузы роликов, пишет The Verge.
Компания тестировала новый формат с 2023 года. В Google тогда обнаружили высокую прибыльность нового формата рекламы. Также там считают, что реклама во время паузы роликов менее навязчивая.
При этом не уточняется, что будет с другими форматами рекламных роликов.
Ранее глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с НСН заявил, что власти не будут замедлять YouTube на мобильных телефонах, так как опасаются, что это нарушит работу смартфонов на базе Android.
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