YouTube будет показывать рекламу во время паузы роликов

Видеохостинг YouTube будет показывать рекламу во время паузы роликов, пишет The Verge.

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Компания тестировала новый формат с 2023 года. В Google тогда обнаружили высокую прибыльность нового формата рекламы. Также там считают, что реклама во время паузы роликов менее навязчивая.

При этом не уточняется, что будет с другими форматами рекламных роликов.

Ранее глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с НСН заявил, что власти не будут замедлять YouTube на мобильных телефонах, так как опасаются, что это нарушит работу смартфонов на базе Android.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Елагин / Бизнес Online
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