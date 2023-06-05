В Европе предложили маркировать сгенерированный нейросетью контент

Еврокомиссия предложила ввести обязательную маркировку созданного искусственным интеллектом контента. Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники в ЕК.

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Главная задача маркировки - оградить общество от попыток манипуляций через фейковый контент.

Кроме того, от компаний, развивающих искусственный интеллект, потребуется создать инструменты, позволяющие отличать «человеческий» контент от созданного нейросетью.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:ЕврокомиссияИскусственный Интеллект

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