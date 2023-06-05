В Европе предложили маркировать сгенерированный нейросетью контент
5 июня 202313:16
Еврокомиссия предложила ввести обязательную маркировку созданного искусственным интеллектом контента. Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники в ЕК.
Главная задача маркировки - оградить общество от попыток манипуляций через фейковый контент.
Кроме того, от компаний, развивающих искусственный интеллект, потребуется создать инструменты, позволяющие отличать «человеческий» контент от созданного нейросетью.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru