Над Россией за ночь уничтожили 310 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО ликвидировали над российскими регионами более 300 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
«В течение ночи, в период с 20.00 до 08.00 мск... перехвачены и уничтожены 310 украинских беспилотных летательных аппаратов», - заявили в ведомстве.
Военные нейтрализовали дроны в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областях. Кроме того, БПЛА сбили над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, Черным и Азовским морями.
Ранее стало известно, что в Ростовской области уничтожили БПЛА в Чертковском и Верхнедонском районах, пишет 360.ru.
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