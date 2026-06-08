Над Россией за ночь уничтожили 310 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО ликвидировали над российскими регионами более 300 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

«В течение ночи, в период с 20.00 до 08.00 мск... перехвачены и уничтожены 310 украинских беспилотных летательных аппаратов», - заявили в ведомстве.

Военные нейтрализовали дроны в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областях. Кроме того, БПЛА сбили над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, Черным и Азовским морями.

Ранее стало известно, что в Ростовской области уничтожили БПЛА в Чертковском и Верхнедонском районах, пишет 360.ru.

