Россияне чаще стали делать перерыв в карьере из-за выгорания, и спокойно говорят об этом на собеседованиях после «отпуска», заявила НСН НR-эксперт Зулия Лоикова.

Предприниматели в сегменте малого и среднего предпринимательства все чаще отказываются от погони за «золотыми резюме» и сознательно нанимают кандидатов, которых принято называть неидеальными, пишут «Ведомости». Речь идет, например, о сотрудниках с перерывами в стаже, сменивших профессию, не имеющих профильного образования или с возрастными ограничениями. Лоикова отметила, что в целом стало больше людей с перерывами в карьере.