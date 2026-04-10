Полгода на Бали: Почему россияне чаще стали делать перерыв в карьере

Россияне чаще стали делать перерыв в карьере из-за выгорания, и спокойно говорят об этом на собеседованиях после «отпуска», заявила НСН НR-эксперт Зулия Лоикова.

Предприниматели в сегменте малого и среднего предпринимательства все чаще отказываются от погони за «золотыми резюме» и сознательно нанимают кандидатов, которых принято называть неидеальными, пишут «Ведомости». Речь идет, например, о сотрудниках с перерывами в стаже, сменивших профессию, не имеющих профильного образования или с возрастными ограничениями. Лоикова отметила, что в целом стало больше людей с перерывами в карьере.

«Послабления есть, но не настолько критичны. Многое зависит от возраста соискателя. Если говорим о зумерах, у них могут завышенные ожидания по поводу зарплаты и графика. Не всегда бывает адекватная картина. Если берем бумеров, там более заниженные ожидания, это поколение иначе относится к труду, дисциплине. Они готовы выходить на рынок с меньшими зарплатными ожиданиями. Если возьмем миллениалов, это люди, которые умеют очень много работать. Интересная тенденция в резюме прослеживается, что человек строил карьеру, а потом просто уволился в никуда, хотя не было никаких проблем и конфликтов. Просто сказывается внезапное изменение ценностного подхода, люди выгорают и уходят именно по этой причине. Они могут улетать куда-то на Бали, а через полгода начинают искать работу. Они не боятся об этом говорить на собеседовании, и не занижают свои зарплатные ожидания после этого», - рассказала она.

Отдельные сотрудники сегодня могут лишиться работы, но в этом случае они быстро найдут ее вновь, поскольку на рынке труда не хватает людей. При этом компании чаще склонны увольнять лодырей, заявил в беседе с НСН основатель портала SuperJob Алексей Захаров.

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
