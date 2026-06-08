Партия Пашиняна набрала менее 50% голосов на выборах в Армении
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении подсчитала результаты голосования на парламентских выборах на всех избирательных участках в республике. Об этом пишет Sputnik Армения.
Выборы в парламент страны состоялись 7 июня, в них приняли участие 16 партий и два блока. Голосование прошло на 2005 участках. Всего на выборах проголосовали 48,92% граждан страны, пишет Ura.ru.
По предварительным данным ЦИК, в голосовании участвовали 1 476 916 человек. Большинство (49,81%, или 727 160) поддержали партию премьер-министра республики Никола Пашиняна «Гражданский договор». За блок «Сильная Армения» проголосовали 23,29% избирателей (340 062), за блок «Армения» – 9,94% (145 097), за партию «Процветающая Армения» – 4% (58 368).
Ранее Пашинян заявил об «исторической» победе своей партии на выборах.
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