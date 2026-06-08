В Улан-Удэ из-за ДТП на дорогу вылилось 25 тонн подсолнечного масла

Авария с участием грузового автомобиля, перевозившего подсолнечное масло, произошла в Улан-Удэ, после ДТП зафиксирован разлив масла. Об этом сообщает МВД по Бурятии.

По предварительной информации, водитель грузовика DAF пытался избежать столкновения с впереди идущим легковым авто.

«Произошло повреждение цистерны объемом около 25 тонн, в которой находилось подсолнечное масло. Произошел разлив масла на проезжую часть», - указали правоохранители.

После аварии грузовик убрали с проезжей части, однако из-за разлива масла движение транспорта затруднено.

Ранее в ДТП с грузовым автомобилем MAN в Ставропольском крае погибли три человека, пишет 360.ru.

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
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