Каллас: Против Ирана впервые введут санкции за нарушение свободы судоходства

Евросоюз впервые введет ограничения в отношении Ирана из-за нарушения свободы судоходства. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает ТАСС.

По ее словам, в понедельник министры обороны стран ЕС на неформальной встрече обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и европейскую морскую операцию Aspides в Красном море.

«Сегодня также впервые против Ирана будут введены санкции за нарушение свободы навигации», - указала глава евродипломатии.

Между тем член бюджетно-плановой комиссии парламента Ирана Мохсен Зангане заявил, что суда платят республике от 1,5 до 2 миллиона долларов за проход через Ормузский пролив.

