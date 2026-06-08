Каллас: Против Ирана впервые введут санкции за нарушение свободы судоходства
Евросоюз впервые введет ограничения в отношении Ирана из-за нарушения свободы судоходства. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает ТАСС.
По ее словам, в понедельник министры обороны стран ЕС на неформальной встрече обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и европейскую морскую операцию Aspides в Красном море.
«Сегодня также впервые против Ирана будут введены санкции за нарушение свободы навигации», - указала глава евродипломатии.
Между тем член бюджетно-плановой комиссии парламента Ирана Мохсен Зангане заявил, что суда платят республике от 1,5 до 2 миллиона долларов за проход через Ормузский пролив.
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