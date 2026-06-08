На Филиппинах 12 человек погибли в результате землетрясения
Как минимум 12 человек погибли в результате мощного землетрясения на Филиппинах. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные чиновников.
«Погибли по меньшей мере 12 человек, более 200 получили ранения», - отмечает агентство.
Ранее у берегов острова Минданао на Филиппинах зарегистрировали сильное землетрясение. Европейские сейсмологи оценили его магнитуду в 8,1, позднее скорректировали ее до 7,8. В свою очередь, Китайский сейсмологический центр сообщил о подземных толчках магнитудой 7,9. Из-за сейсмособытия у побережий зафиксировали цунами высотой 1 метр, пишет Ura.ru.
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