На Филиппинах 12 человек погибли в результате землетрясения

«Погибли по меньшей мере 12 человек, более 200 получили ранения», - отмечает агентство.

Ранее у берегов острова Минданао на Филиппинах зарегистрировали сильное землетрясение. Европейские сейсмологи оценили его магнитуду в 8,1, позднее скорректировали ее до 7,8. В свою очередь, Китайский сейсмологический центр сообщил о подземных толчках магнитудой 7,9. Из-за сейсмособытия у побережий зафиксировали цунами высотой 1 метр, пишет Ura.ru.

