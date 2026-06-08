В Новороссийске на перевалочном комплексе произошел пожар из-за БПЛА

Лидеры стран ЕС обозначили условия для урегулирования конфликта на Украине В Новороссийске из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории перевалочного комплекса В результате сильного землетрясения на Филиппинах погибли как минимум восемь человек Попытки экстренно снизить вес к отпуску заканчиваются "депрессией победителя" Александр Зверев выиграл Roland Garros