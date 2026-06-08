В Новороссийске на перевалочном комплексе произошел пожар из-за БПЛА
8 июня 202608:59
Юлия Савченко
Пожар произошел на перевалочном комплексе в Новороссийске из-за беспилотной атаки. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«В Новороссийске из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории перевалочного комплекса», - отметили в ведомстве.
В результате ЧП никто не пострадал. В борьбе с огнем задействованы 130 специалистов и 39 единиц техники.
Ранее в Усть-Лабинске из-за атаки дронов произошел пожар на нефтебазе, напоминает 360.ru.
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