Прилепин решил пока не продлевать контракт для участия в СВО

Писатель Захар Прилепин решил пока не продлевать контракт на военную службу в зоне специальной военной операции. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

Прилепин заявил, что не планирует заниматься литературой во время службы на СВО

Литератор напомнил, что его последний контракт был в Добровольческом корпусе, где можно заключать конечные соглашения «на полгода, на год».

«И я, уйдя, демобилизовавшись по ранению из Росгвардии, заключил контракт с Добровольческим корпусом... там к моему физическому состоянию чуть-чуть более спокойное отношение. Пошли они мне навстречу, потому что, конечно же, я ограниченно годен», - поделился Прилепин.

Писатель приступил к выполнению задач в зоне СВО в составе корпуса осенью 2025 года, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:СпецоперацияЗахар Прилепин

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