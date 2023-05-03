«Нанимайте налоговых консультантов»: Бизнесмен дал совет блогерам
Дмитрий Потапенко в разговоре с НСН удивился финансовой беспечности инфлюенсеров, которые не позаботились о создании адекватной финансовой схемы.
Блогеры по сути являются средством массовой информации с рекламным контрактом на руках, и при всей своей популярности они оказались юридически неграмотны. Об этом в беседе с НСН заявил ретейлер Дмитрий Потапенко.
«Все эти замечательные мальчики и девочки – обычные средства массовой информации с рекламными контрактами, которые, не обладая квалификационными навыками, не удосужились создать приемлемую финансовую схему своей работы. Максимум в интернете прочитали первую строчку – объем средств, которые можно «прокачать» через ООО и ИП, и потом регистрировали их немеренное количество на себя и друганов. Но если уровень твоих познаний застрял в регистрации юридических лиц где-то на этом уровне, то я могу только развести руками. Советую нанимать хороших налоговых консультантов, в том числе тех, которые работали или работают в налоговой инспекции. Они бы вам сформировали такую схему, что комар бы носа не подточил», - сказал Потапенко.
Он напомнил, что блогеру Инстасамке вменяют не только уклонение от неуплаты налогов, но и отмывание денег.
«Не надо путать теплое с мягким, какие тут большие деньги? Неуплату налогов можно вменить кому угодно – это универсальный жупел, который можно прикрутить абсолютно к любому и заявить о неуплате налогов. Но ей (Инстасамке, прим. ред) приписывают не только это, но и отмывание денег. Это «резиновые» статьи. Хорошо, что еще не привесили 210-ю (организация преступного сообщества), и 159-ю (мошенничество)», - резюмировал собеседник.
Ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН напомнил блогерам, что Дубай выдает преступников.
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