Явка на голосование по Конституции превысила 45%

Показатель явки на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ к утру 30 июня составил 45,7% с учётом электронного голосования. Как сообщает RT со ссылкой на Центризбирком, проголосовали уже 49,6 миллиона человек.

СМИ: Поправки в Конституцию поддержали почти 80%

Самую высокую явку ЦИК наблюдает в Чечне (75,8%), а также в республике Тыва, Брянской и Тамбовской областях, в Кемеровской области. Наименьшую активность проявили жители Хабаровского края, где явка составляет 21,7%, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на председателя ЦИК Эллу Памфилову.

Общероссийское голосование по вопросу изменения Конституции РФ стартовало 25 июня и продлится до 1 июля включительно. Вечером 30 июня завершается электронное дистанционное голосование, доступное для предварительно записавшихся на него жителей Москвы и Нижегородской области. Явка на электронное голосование уже превысила 90%, пишет «Вечерняя Москва».

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ФОТО: Григорий Сысоев//РИА Новости
ТЕГИ:ГолосованиеКонституция РФ
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