Явка на голосование по Конституции превысила 45%

Самую высокую явку ЦИК наблюдает в Чечне (75,8%), а также в республике Тыва, Брянской и Тамбовской областях, в Кемеровской области. Наименьшую активность проявили жители Хабаровского края, где явка составляет 21,7%, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на председателя ЦИК Эллу Памфилову.

Общероссийское голосование по вопросу изменения Конституции РФ стартовало 25 июня и продлится до 1 июля включительно. Вечером 30 июня завершается электронное дистанционное голосование, доступное для предварительно записавшихся на него жителей Москвы и Нижегородской области. Явка на электронное голосование уже превысила 90%, пишет «Вечерняя Москва».

