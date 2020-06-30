Явка на голосование по Конституции превысила 45%
Показатель явки на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ к утру 30 июня составил 45,7% с учётом электронного голосования. Как сообщает RT со ссылкой на Центризбирком, проголосовали уже 49,6 миллиона человек.
Самую высокую явку ЦИК наблюдает в Чечне (75,8%), а также в республике Тыва, Брянской и Тамбовской областях, в Кемеровской области. Наименьшую активность проявили жители Хабаровского края, где явка составляет 21,7%, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на председателя ЦИК Эллу Памфилову.
Общероссийское голосование по вопросу изменения Конституции РФ стартовало 25 июня и продлится до 1 июля включительно. Вечером 30 июня завершается электронное дистанционное голосование, доступное для предварительно записавшихся на него жителей Москвы и Нижегородской области. Явка на электронное голосование уже превысила 90%, пишет «Вечерняя Москва».
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