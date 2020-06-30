СМИ: Поправки в Конституцию поддержали почти 80%

Данные экзитполов на 29 июня показали, что поправки к Конституции РФ на общероссийском голосовании поддержали 78,2%, против высказался 21,2%. Такие данные приводит Telegram-канал «Раньше всех» со ссылкой на источник в фонде «Общественное мнение».

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Отмечается, что 26,6% голосовавших не стали отвечать на вопрос о том, какой выбор они сделали.

Накануне результаты экзитполов за первые четыре дня голосования представил ВЦИОМ. Исследование показало, что за поправки проголосовали 76%, 23,6% высказались против их внесения в Основной закон.

Стоит отметить, что ЦИК РФ ранее рекомендовал не публиковать экзитполы, хотя отметил, что ничего незаконного в этом нет. Директор ВЦИОМа Валерий Федоров заявил, что не знал о такой рекомендации, пишет «Газета.ру».

Ранее профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев предположил, что реальный уровень поддержки поправок окажется чуть ниже – на уровне 70%, сообщают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ГолосованиеКонституция РФ
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