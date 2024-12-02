«Ящик Пандоры»: Изъятие квартир за антисанитарию приведет к расцвету мошенничества
Константин Крохин заявил НСН, что сегодня штраф за антисанитарию в квартире не превышает тысячи рублей.
Сегодня штраф за антисанитарию в квартире не превышает тысячи рублей, но повышение штрафов не поможет решить проблему, так как зачастую речь идет о пожилых гражданах или асоциальных личностях, заявил НСН член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах и рассмотреть возвращение в законодательство нормы о принудительном изъятии подобных помещений, передает РИА Новости. Крохин идею не поддержал.
«Повышенные штрафы в данной ситуации не помогут. Сам размер штрафа не влияет на желание нарушителя что-то исправить. Если посмотреть по статистике, граждане, которые захламляют помещения или используют их не по назначению, например, разводят кошек или собак, это люди асоциальные или имеющие проблемы с психическим здоровьем. Если эти люди не выполняют обычных предписаний, сама по себе сумма штрафа их не остановит. Необходимо вернуться к тому, что Россия – это социальное государство. Люди, которые имеют проблемы психологические или психические, зачастую пожилые и одинокие. Здесь необходима забота государства, специальные социальные службы. У нас психиатрическая помощь оказывается по желанию. Необходимо изменить работу социальной системы, создать специальные судебные органы, которые рассматривали бы эти вопросы», - отметил он.
Также, по его словам, изъятие квартир приведет к расцвету мошенничества на этой почве.
«Подобные явления не носят массового характера. А лишать квартиры человека под соусом того, что антисанитарное состояние, плохая идея. Так как сегодня много мошеннических схем, которые используются в отношении пожилых людей, пенсионеров. Мы откроем ящик Пандоры, эти люди окажутся на улице, под угрозой гибели. Надо не хайповать на этой теме, а подойти комплексно к проблеме. Сейчас штраф не превышает тысячи рублей, добиться исполнения практически невозможно. Государственные органы не реагируют, если не происходит убийства или пожара. Участковый не может войти в квартиру просто так, жилищный надзор тоже не вмешивается. Все это только через суд», - заключил собеседник НСН.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева вместе с бизнес-сообществом подготовила законопроект о регулировании риелторской деятельности, передает «Радиоточка НСН».
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