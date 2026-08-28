Составлен список самых богатых кандидатов в губернаторы 2026 года
Среди глав региона, идущих на выборы в сентябре 2026 года, самые большие доходы в 2025 году получил глава Пензенской области Олег Мельниченко, сообщают «Ведомости».
Издание ссылается на сведения о доходах и имуществе кандидатов, опубликованные избиркомами. В прошлом году Мельниченко заработал 35,6 млн рублей. Источниками поступлений в его декларации указаны зарплаты в правительстве области и Пензенском госууниверситете, а также доход от банковских вкладов. Губернатор владеет 1281 инвестиционным паем АО «Управляющая компания «Первая» общей стоимостью 1,3 млн рублей. У Мельниченко нет недвижимости и транспортных средств.
За ним идет врио губернатора Тверской области Виталий Королев - 29,3 млн рублей. У него в собственности четыре земельных участка в Подмосковье и Смоленской области (в том числе один площадью 231 965 кв. м) и жилой дом в Подмосковье (346,8 кв. м).
Глава Чечни Рамзан Кадыров заработал в 2025 году 27,4 млн рублей. Он задекларировал два земельных участка (28 361 кв. м и 3668 кв. м), жилой дом (23 443 кв. м) и одну облигацию банка ВТБ номиналом 10 млн рублей. Остаток по счетам Кадырова — 17 млн рублей.
Также в список попали глава Мордовии Артем Здунов (9,4 млн рублей), временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук (9 млн рублей) глава Тувы Владислав Ховалыга (6,5 млн рублей), губернатор Ульяновской области Алексей Русских (5,7 млн рублей).
Самый низкий доход за 2025 год задекларировал врио губернатора Белгородской области Герой России Александр Шуваев — 5,3 млн рублей.
Ранее стал известен топ-10 самых богатых кандидатов в Госдуму от пяти партий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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