Эксперт: Реконструкция Ярославского вокзала сделает его удобным и комфортным для пассажиров

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своём канале в «Макс», что специалисты занимаются масштабной модернизацией Центрального транспортного узла — проекта, который реализуют по поручению президента России Владимира Путина.

По словам мэра, реконструкция ждет и Ярославский вокзал. Сейчас идёт проектирование, а до конца года строители планируют выйти на площадку для начала работ.

Зданию вернут исторический архитектурный облик, организуют новые выходы и входы на станции метро, заменят инженерное оборудование, отремонтируют кровлю и фасады, создадут дополнительные пространства для пассажиров. А ещё введут терминал для поездов дальнего следования. В итоге Ярославский вокзал будет более тесно интегрирован в единый транспортный каркас столицы. Реализация проекта рассчитана до конца 2028 года, уточнили в Градостроительном комплексе Москвы.

Депутат Мосгордумы и председатель комиссии по госстроительству Александр Козлов выразил уверенность, что обновленный Ярославский вокзал станет еще притягательнее для пассажиров.

«Вокзал — по сути, лицо города. От него зависит первое впечатление, которое складывается у человека на новом месте, поэтому он должен быть уютным, комфортным и удобным», - подчеркнул Козлов.

Ранее глава Градостроительного комплекса Москвы Владимир Ефимов рассказал об изменениях в облике Ленинградского вокзала после реконструкции.

«В ходе работ по обновлению Ленинградского вокзала установили уникальный навес волнообразной формы над платформами и распределительной площадкой. Он включает более трех тысяч квадратных метров остекления и обеспечивает современную безбарьерную среду вокзала, в которой пассажиры свободно перемещаются в любую погоду. Применение технологии информационного моделирования позволило создать сложную геометрию криволинейных поверхностей оболочек навеса, достичь высокой точности деталей и сократить время сборки каждого элемента. Кроме того, все комплектующие для сборки уникального навеса – российского производства», — сказал Ефимов.

