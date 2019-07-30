Ярмольник: Закон о собачьих приютах обернется концлагерями
Актер и зоозащитник рассказал в эфире НСН, как провоцировал Путина требовать гуманного отношения к животным.
Заксобрание Ленинградской области внесло на рассмотрение Госдумы инициативу о продлении до 2022 года так называемого переходного периода, после которой передача бесхозных животных в приютах станет обязательной. Региональные депутаты мотивировали свое предложение тем, что к 1 января 2020 года подготовить всю необходимую инфраструктуру для приема животных сможет лишь ограниченное число приютов.
Актер и зоозащитник Леонид Ярмольник в интервью НСН согласился с тем, что принятие подобных законов должно подкрепляться условиями для их исполнения.
«Для того, чтобы закон работал, должны быть созданы условия. А эти условия мы знаем: первое, это финансирование, но не финансирование бумажки, которую они издают. Финансирование заключается в том, что в регионах надо создать условия. Должны региональные власти при помощи федеральных выполнять поручения президента, Владимир Владимирович Путин не раз об этом говорил, на это его провоцировал и я, в том числе. Он к этому вопросу относится серьезно.
Но у нас же принято только декларировать и объявлять, а нужно в регионах создать условия, при которых будут эти приюты, потому что если этих приютов не будет – я могу вам сказать, чем это закончится. Закончится это тем, что для собак будут создавать концлагеря, где их просто будут сгонять в одно место, чтобы никто не видел, и эти собаки будут погибать. Это вопрос хозяйственных инициатив. Надо, чтобы этим занимались люди, которые любят животных, а не те, которые любят только начальство и власть. Когда в Москве хотели порядок навести, это не так давно было, лет 5-7 назад, я лично в этом участвовал, решили пристроить всех собак. Где-то в Тверской области на двух-трех гектарах сделали загоны и туда свозили всех этих несчастных собак. Законы принимать мы научились, нужно чтобы эти законы работали и были условия для их выполнения – человеческие и гуманные», - сказал он.
Ранее Ярмольник заявил НСН, что привлекать юных живодеров к ответственности нужно, начиная с 12 лет.
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