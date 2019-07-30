Ярмольник: Закон о собачьих приютах обернется концлагерями

Заксобрание Ленинградской области внесло на рассмотрение Госдумы инициативу о продлении до 2022 года так называемого переходного периода, после которой передача бесхозных животных в приютах станет обязательной. Региональные депутаты мотивировали свое предложение тем, что к 1 января 2020 года подготовить всю необходимую инфраструктуру для приема животных сможет лишь ограниченное число приютов.

Актер и зоозащитник Леонид Ярмольник в интервью НСН согласился с тем, что принятие подобных законов должно подкрепляться условиями для их исполнения.

«Для того, чтобы закон работал, должны быть созданы условия. А эти условия мы знаем: первое, это финансирование, но не финансирование бумажки, которую они издают. Финансирование заключается в том, что в регионах надо создать условия. Должны региональные власти при помощи федеральных выполнять поручения президента, Владимир Владимирович Путин не раз об этом говорил, на это его провоцировал и я, в том числе. Он к этому вопросу относится серьезно.