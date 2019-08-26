Иншаков: За агрессию животных должны отвечать их хозяева
Бывший глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков в эфире НСН поддержал идею об уголовном наказании за нападение опасных собак на человека.
В России могут ввести уголовное наказание за нападение на человека собаки опасной породы. С таким предложением выступил президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев. Такому наказанию должны подвергаться хозяева, которые выгуливают своих питомцев не по правилам. В частности, если человеку был причинен легкий вред здоровью, нападение должно наказываться штрафом до 200 тысяч рублей и ограничением свободы до шести месяцев. За вред средней тяжести предположен штраф до 400 тысяч с ограничением свободы до одного года или же обязательными работами до 250 часов. За причинение тяжкого вреда здоровью общественник предлагает наказывать лишением свободы до трех лет, а за смерть пострадавшего от собаки — лишением свободы до пяти лет.
Бывший глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков в беседе с НСН поддержал инициативу общественной организации. По его словам, хозяин должен отвечать за действия своего питомца.
«Это справедливо. Конечно, если происходят такие инциденты, то виноват в первую очередь владелец собаки. Ну, человек въехал в толпу людей на машине, кто виноват? Не машина же. Необходимо рассматривать саму ситуацию: собака вырвалась или человек ее натравил? Это разные вещи. Поэтому, конечно, такое должны рассматривать соответствующие инстанции, разбираться и потом выносить решение», - заключил собеседник НСН.
Ранее правительство обновило перечень потенциально опасных собак. В него включены 12 пород и их метисы. Бывший глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков в эфире НСН раскритиковал список опасных собак.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Милонов предложил вернуть картузы и передники в комплект школьной формы
- Путин освободил от должности посла РФ в Британии
- Росгидромет раскрыл состав радиоактивного облака после ЧП под Северодвинском
- Взрыв в жилом доме в Находке. Есть жертвы
- На этой неделе синоптики обещают жителям столицы первые заморозки