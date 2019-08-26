Иншаков: За агрессию животных должны отвечать их хозяева

Бывший глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков в беседе с НСН поддержал инициативу общественной организации. По его словам, хозяин должен отвечать за действия своего питомца.

«Это справедливо. Конечно, если происходят такие инциденты, то виноват в первую очередь владелец собаки. Ну, человек въехал в толпу людей на машине, кто виноват? Не машина же. Необходимо рассматривать саму ситуацию: собака вырвалась или человек ее натравил? Это разные вещи. Поэтому, конечно, такое должны рассматривать соответствующие инстанции, разбираться и потом выносить решение», - заключил собеседник НСН.

Ранее правительство обновило перечень потенциально опасных собак. В него включены 12 пород и их метисы. Бывший глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков в эфире НСН раскритиковал список опасных собак.



