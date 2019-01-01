Ярмольник призвал наказывать живодеров с 12 лет

Заксобрание Санкт-Петербурга предложило привлекать к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными с 14, а не с 16 лет. Инициатива о поправках в Уголовный кодекс опубликована в базе законодательной деятельности Госдумы. По мнению авторов законопроекта, в настоящее время несовершеннолетние не несут ответственности за жестокое обращение с животными. Предлагаемый документ позволит исключить ситуации, при которых правонарушения подростков от 14 до 16 лет не получат юридическую оценку «до момента совершения ими тяжких преступлений против личности».

Знаменитый актер и зоозащитник Леонид Ярмольник в эфире НСН поддержал это предложение, и заявил, что ответственность за жестокое обращение с животными должна наступать еще раньше.

«Правильно! Любой нормальный человек это понимает. Самое страшное, не сам факт жестокого обращения с животными, а то, что это видят дети. Уже выросло целое поколение, которые абсолютно безжалостные маленькие фашистики по отношению к живым существам. Поэтому ответственность должна быть. Я бы вообще сделал с 12 лет. Это носит воспитательную функцию. В 12 лет человек уже понимает, когда он делает больно, когда он совершает что-то непотребное, что-то жестокое. Эта идея очень хорошая, очень правильная. Она идет в створе того, зачем вообще столько боролись за этот закон, и что он, наконец, есть. Наконец, есть ответственность и, наконец, полиция может применять какие-то санкции против тех, кто нарушает этот закон. Я только за!», - заявил он.