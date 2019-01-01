Иншаков рассказал, как ухаживать за подарком Путина

Арсений Федотов, школьник из Красноярского края, получил подарок от Владимира Путина, сообщили в министерстве образования региона. Зимой мальчик написал главе государства письмо с просьбой подарить ему щенка золотистого ретривера, ведь «чудеса сбываются».

Бывший глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков в эфире НСН рассказал об особенностях ретриверов, и как за ними ухаживать.

«Ретривер – это не служебная собака, поэтому им нужно знать элементарные команды: «рядом», «ко мне», «гуляй». Они спокойные и очень уравновешенные, хороши для всех членов семьи. Что касается ухода, нужно как можно больше внимания уделять животному, почаще гулять и контактировать с ним. Но нельзя перегружать щенка, он должен расти и развиваться в меру своих возможностей» - заключил кинолог.

Напомним, что Арсений Федотов обучается в красноярской школе по адаптированной программе. Мальчик также получает психолого-педагогическую и социальную помощь в центре "Необыкновенный ребенок".

