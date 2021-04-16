Японский министр заявил, что воду с «Фукусимы» можно пить
Вице-премьер Японии Таро Асо ответил на предложение МИД Китая выпить воды с аварийной АЭС «Фукусима-1», которую Япония собирается сбросить в океан.
По его словам, вода будет в разы чище, чем допускается нормами Всемирной организации здравоохранения, ее вполне можно пить, сообщает РИА Новости.
После сообщений о том, что власти Японии официально разрешили слить в океан значительную часть воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» представитель МИД Китая заявил, что Тихий океан – не сточная канава и не мусорное ведро. Радиоактивную воду он предложил сначала выпить местным политикам, а потом уже говорить о ее безопасности.
Озабоченность решением властей Японии ранее высказывала и Россия. Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассчитывает на необходимые меры со стороны японских властей. По ее словам, необходимо проводить постоянный мониторинг радиационной обстановки в районах слива воды.
Ранее эколог, член центрального совета партии «Альянс Зеленых» Сергей Грибалев заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что очистить воду от радиации невозможно, и назвал действия Японии «экстремистским шагом».
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