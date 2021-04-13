МИД РФ обеспокоен планами Японии сбросить воду с АЭС «Фукусима»

Захарова выразила надежду, что правительство Японии проявит транспарентность и впредь будет информировать граничащие с ней государства о тех действиях, которые могут представлять угрозу мировой экологии. Также дипломат отметила, что официальная информация Токио "недостаточна" для оценки рисков и последствий такого шага.

В МИД РФ ждут более подробных разъяснений, связанных с решением сбросить радиационную воду в открытый океан. Кроме того, Россия надеется на возможность провести мониторинг обстановки в тех местах, где планируется сбросить воду.

Захарова также призвала Японию к ответственности. Она подчеркнула, что Японии следует минимизировать риски для морской среды и снизить возможность ухудшения экологической обстановки. Дипломат напомнила, что в тихоокеанском регионе проводят хозяйственную деятельность другие страны, которые заинтересованы в сохранении экологической стабильности.

