МИД РФ обеспокоен планами Японии сбросить воду с АЭС «Фукусима»
МИД РФ обеспокоен планами Токио сбросить воду с аварийной АЭС "Фукусима-1" и уверен, что по этому вопросу необходимо провести консультации с другими государствами, в том числе с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментарий опубликован на сайте ведомства.
Захарова выразила надежду, что правительство Японии проявит транспарентность и впредь будет информировать граничащие с ней государства о тех действиях, которые могут представлять угрозу мировой экологии. Также дипломат отметила, что официальная информация Токио "недостаточна" для оценки рисков и последствий такого шага.
В МИД РФ ждут более подробных разъяснений, связанных с решением сбросить радиационную воду в открытый океан. Кроме того, Россия надеется на возможность провести мониторинг обстановки в тех местах, где планируется сбросить воду.
Захарова также призвала Японию к ответственности. Она подчеркнула, что Японии следует минимизировать риски для морской среды и снизить возможность ухудшения экологической обстановки. Дипломат напомнила, что в тихоокеанском регионе проводят хозяйственную деятельность другие страны, которые заинтересованы в сохранении экологической стабильности.
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