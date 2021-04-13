«Непрогнозируемый ужас». Эколог о последствиях сброса воды из «Фукусимы» в океан
Эколог Сергей Грибалев заявил НСН, что сброс воды с АЭС в океан может привести к мутации живых организмов, уменьшению озонового слоя и гибели сельского хозяйства на Земле.
В Японии решили слить в море воду с АЭС «Фукусима-1», сообщило агентство Киодо. Перед сбросом она пройдет тщательную очистку от радиоактивных элементов, в частности, трития. Ориентировочно операция намечена 2023 год. С учетом текущих темпов накопления воды в резервуарах, все имеющиеся емкости переполнятся к концу 2022 года. Соседние страны и международное сообщество обеспокоены намерениями Токио.
Эколог, член центрального совета партии «Альянс Зеленых» Сергей Грибалев заявил в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН", что очистить воду от радиации невозможно, и назвал действия Японии «экстремистским шагом».
«Это утопия, жалкая попытка скрыть чрезвычайную ситуацию, которая сейчас наступит. Потому что поступление этой воды в Мировой океан будет грозить необратимыми мутациями среди всех живых организмов, и неизвестно, как это в дальнейшем отразится на всей экосистеме мирового океана. То количество воды, которую они сейчас собираются сбросить, это довольно-таки большая цифра. Японцы сбрасывают ее не из-за того, что они ее почистили или она стала безопасной, а потому что ее там столько собрано и накоплено, что у них уже резервуары все заполнены, а территория ограничена. Япония же страдает от нехватки территории, даже видите, у нас пытались острова выклянчить. Я думаю, что это экстремистский шаг сродни экоциду, и мировое сообщество должно негативно оценить такие шаги, потому что это будет затрагивать всех нас, живущих на планете Земля», - считает эксперт.
Грибалев рассказал, к каким именно последствиям может привести сброс воды из «Фукусимы».
«Мировой океан отвечает очень сильно за баланс кислорода и углекислого газа. В нем находится огромное количество живых организмов. Самое главное, это фито- и зоопланктон, который находится в поверхностных слоях мирового океана. Это наш спаситель от озоновых дыр, от повышенного содержания CO, резкого наступления потепления, тех климатических качелей, которые могут привести к гибели сельского хозяйства на планете Земля, то есть к голоду и так далее. Этот важный регулирующий инструмент на нашей планете, он будет подвержен сейчас загрязнением радиоактивной водой. Радиация - это сильные токсичные загрязняющие вещества, которые помимо радиации будут действовать как токсиканты, и собственно сама радиоактивная вода, которая приведет к гибели фитопланктона, зоопланктона и изменении его в виде мутаций. Мы даже не можем точно спрогнозировать весь ужас последствий, эти микроорганизмы могут просто погибнуть, могут перестать размножаться, могут у них перестать регенерировать клетки. Известно, что радиация ведет к генетическому изменению микроорганизмов, живых организмов, фитопланктона.
Специалист считает, что ситуация отразится на экологической обстановке в России, особенно пострадают Сахалин, Курильские острова, Камчатка.
«Абсолютно точно отразится. Мы же видим прекрасно по всем течениям в Мировом океане, что часть микроорганизмов, которые отвечают за баланс кислорода, углекислого газа, погибнет, и их продукты распада могут попасть к нам течением. Потом наша биота (совокупность живых организмов – прим. НСН), которая питается всем этим, например, рыбы наши промысловые, ведь это будет возле наших берегов, будут, например, вылавливаться. Это такой первый хозяйственный ущерб, который будет нанесен нашей стороне, а в дальнейшем мы почувствуем дестабилизацию Мирового океана», - заявил специалист.
В 2011 году в Японии произошло сильнейшее землетрясение, которое вызвало цунами, из-за чего затопило четыре из шести энергоблоков АЭС «Фукусима-1» и вышла из строя система охлаждения реакторов, вызвав крупнейшую аварию на атомных электростанциях после трагедии в Чернобыле.
Ранее телеведущий и журналист Владимир Познер в интервью НСН поддержал национальный проект по экологии.
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