«Непрогнозируемый ужас». Эколог о последствиях сброса воды из «Фукусимы» в океан

Грибалев рассказал, к каким именно последствиям может привести сброс воды из «Фукусимы».

«Мировой океан отвечает очень сильно за баланс кислорода и углекислого газа. В нем находится огромное количество живых организмов. Самое главное, это фито- и зоопланктон, который находится в поверхностных слоях мирового океана. Это наш спаситель от озоновых дыр, от повышенного содержания CO, резкого наступления потепления, тех климатических качелей, которые могут привести к гибели сельского хозяйства на планете Земля, то есть к голоду и так далее. Этот важный регулирующий инструмент на нашей планете, он будет подвержен сейчас загрязнением радиоактивной водой. Радиация - это сильные токсичные загрязняющие вещества, которые помимо радиации будут действовать как токсиканты, и собственно сама радиоактивная вода, которая приведет к гибели фитопланктона, зоопланктона и изменении его в виде мутаций. Мы даже не можем точно спрогнозировать весь ужас последствий, эти микроорганизмы могут просто погибнуть, могут перестать размножаться, могут у них перестать регенерировать клетки. Известно, что радиация ведет к генетическому изменению микроорганизмов, живых организмов, фитопланктона.

Специалист считает, что ситуация отразится на экологической обстановке в России, особенно пострадают Сахалин, Курильские острова, Камчатка.

«Абсолютно точно отразится. Мы же видим прекрасно по всем течениям в Мировом океане, что часть микроорганизмов, которые отвечают за баланс кислорода, углекислого газа, погибнет, и их продукты распада могут попасть к нам течением. Потом наша биота (совокупность живых организмов – прим. НСН), которая питается всем этим, например, рыбы наши промысловые, ведь это будет возле наших берегов, будут, например, вылавливаться. Это такой первый хозяйственный ущерб, который будет нанесен нашей стороне, а в дальнейшем мы почувствуем дестабилизацию Мирового океана», - заявил специалист.

В 2011 году в Японии произошло сильнейшее землетрясение, которое вызвало цунами, из-за чего затопило четыре из шести энергоблоков АЭС «Фукусима-1» и вышла из строя система охлаждения реакторов, вызвав крупнейшую аварию на атомных электростанциях после трагедии в Чернобыле.

Ранее телеведущий и журналист Владимир Познер в интервью НСН поддержал национальный проект по экологии.

