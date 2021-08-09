Япония готовилась к войне против СССР
В условиях действовавшего пакта о нейтралитете с Советским Союзом в 1943 году Япония готовилась к войне с СССР. Об этом говорится в документах, которые впервые рассекретила ФСБ России.
В них говорится, что Япония обучала своих военных террору и диверсиям на стратегически важных советских объектах, включая железные дороги, линии связи, аэродромы. Соответствующий план был составлен разведуправлением Квантунской армии.
Будущие боевики в рамках специального курса должны были обучиться навыкам разведывательной подготовки и диверсий. Им, например, предстояло изучить обстановку в СССР, получить данные военного и гражданского характера о Советском Союзе, ознакомиться со слабыми сторонами противника. Военные обязаны были обучиться сбору нужной информации и ее быстрой передаче.
Слушатели курса также овладевали способами обращения с разными взрывчатыми и зажигательными веществами, разрушения железных дорог, телеграфных и телефонных линий, нападения на аэродромы. Также они должны были научиться обращаться с простейшими ядами.
Договор о взаимном нейтралитете Советский Союз и Япония подписали в Москве 13 апреля 1941 года. В годы Второй мировой войны Токио оставался союзником гитлеровской Германии. 8 августа 1945 года СССР, имея сведения о подготовке Японией бактериологического оружия, объявил ей войну. 2 сентября этого же года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что также означало конец Второй мировой войны.
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