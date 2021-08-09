Япония готовилась к войне против СССР

Будущие боевики в рамках специального курса должны были обучиться навыкам разведывательной подготовки и диверсий. Им, например, предстояло изучить обстановку в СССР, получить данные военного и гражданского характера о Советском Союзе, ознакомиться со слабыми сторонами противника. Военные обязаны были обучиться сбору нужной информации и ее быстрой передаче.

Слушатели курса также овладевали способами обращения с разными взрывчатыми и зажигательными веществами, разрушения железных дорог, телеграфных и телефонных линий, нападения на аэродромы. Также они должны были научиться обращаться с простейшими ядами.

Договор о взаимном нейтралитете Советский Союз и Япония подписали в Москве 13 апреля 1941 года. В годы Второй мировой войны Токио оставался союзником гитлеровской Германии. 8 августа 1945 года СССР, имея сведения о подготовке Японией бактериологического оружия, объявил ей войну. 2 сентября этого же года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что также означало конец Второй мировой войны.

Историк и журналист Николай Сванидзе ранее в беседе с НСН рассказал, почему Сталин стал популярен среди молодежи и к чему это может привести. По его словам, молодые люди ничего не знают о его злодеяниях , Сталин для них миф о суровой жестокой справедливости.



