Япония эвакуировала всех с зараженного короновирусом лайнера Diamond Princess
Экипаж круизного лайнера Diamond Princess, на котором вспыхнул коронавирус, в числе самых последних эвакуирован с судна, сообщает ТАСС.
О завершении эвакуации пассажиров и экипажа с японского лайнера Diamond Princess заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като на пресс-конференции.
«Таким образом, все пассажиры и члены экипажа покинули судно», - проинформировал представитель Японии.
Напомним, японский лайнер Diamond Princess вышел из Йокогамы 20 января и вернулся в порт 3 февраля. По последним данным, число заразившихся коронавирусом на лайнере превысило 700 человек.
Ранее НСН писала, что заболевание коронавирусом подтвердилось у троих россиян. Всего на карантин в Татарстан вернулись восемь пассажиров, среди них один ребенок. Еще семь россиян с лайнера поместили на карантин во Владивостоке. Все эвакуированные с Diamond Princess россияне чувствуют себя хорошо.
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