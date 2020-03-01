Япония эвакуировала всех с зараженного короновирусом лайнера Diamond Princess

Экипаж круизного лайнера Diamond Princess, на котором вспыхнул коронавирус, в числе самых последних эвакуирован с судна, сообщает ТАСС.

О завершении эвакуации пассажиров и экипажа с японского лайнера Diamond Princess заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като на пресс-конференции.

В Казани рассказали о самочувствии россиян с Diamond Princess

«Таким образом, все пассажиры и члены экипажа покинули судно», - проинформировал представитель Японии.

Напомним, японский лайнер Diamond Princess вышел из Йокогамы 20 января и вернулся в порт 3 февраля. По последним данным, число заразившихся коронавирусом на лайнере превысило 700 человек.

Ранее НСН писала, что заболевание коронавирусом подтвердилось у троих россиян. Всего на карантин в Татарстан вернулись восемь пассажиров, среди них один ребенок. Еще семь россиян с лайнера поместили на карантин во Владивостоке. Все эвакуированные с Diamond Princess россияне чувствуют себя хорошо.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:КоронавирусЯпонияСудноЭвакуация