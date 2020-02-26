Трое россиян заражены китайским коронавирусом

Факт выявления заболевания у троих соотечественников подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, всего в Татарстан вернулись восемь пассажиров, среди них один ребенок. Еще семь россиян с лайнера поместили на карантин во Владивостоке. При этом все эвакуированные с Diamond Princess россияне чувствуют себя хорошо, высокой температуры и клинических проявлений ОРВИ нет ни у кого из них, - заявила Попова. Круизный лайнер две недели стоял на карантине в японском порту Иокогама. Из почти 3700 пассажиров и членов экипажа диагноз коронавирус подтвержден более чем у 630. Сообщалось о смерти от коронавируса четырех пассажиров.

Из-за коронавируса Россия закрывает авиасообщение еще с одной страной - Южной Кореей. Разрешение на полеты сохраняют лишь две компании: «Аврора» будет работать в режиме чартера вплоть до вывоза всех граждан России, «Аэрофлот» будет летать из Южной Кореи в Москву, в терминал F «Шереметьево», куда сейчас прибывают все ее рейсы из Китая. Кроме того, с полуночи 28 февраля будет введен запрет на выдачу транзитных и обычных виз гражданам Ирана, кроме деловых и гуманитарных. Об этих мерах сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая штаб по борьбе с коронавирусом. Они принимаются в связи с тем, что в Иране и Южной Корее зафиксирован значительный рост заболеваемости вирусом COVID-2019. То же самое, как мы уже сообщали, в Италии, однако, по словам Голиковой, в ее отношении сложно вводить ограничения, так как она входит в состав ЕС.

На все три упомянутые страны – Италию, Иран и Южную Корею – распространяется рекомендация Роспотребнадзора воздержаться от поездок, пока там не стабилизируется ситуация с распространением инфекции. В Корее заболевших уже более тысячи, 12 из них умерли. В Иране заболели 95 человек, 15 из них скончались – самая высокая в мире летальность. В Италии более 300 случаев заражения и 11 летальных исходов.

Между тем, впервые с момента вспышки заболевания китайским коронавирусом количество новых случаев заражения COVID-2019 оказалось больше за пределами КНР, чем в самом Китае – 427 против 411. С таким заявлением выступил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. По последним данным ВОЗ, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс. человек, летальных исходов – более 2700. При этом в Китае из 78 тысяч заболевших выздоровели уже почти 30 тысяч. Глава ВОЗ указал, что говорить о пандемии не приходится, поскольку не наблюдается устойчивой интенсивной передачи вируса, отсутствует широкомасштабное распространение тяжелых форм заболевания. «Безрассудное использование термина «пандемия» несет значительный риск увеличения неоправданного страха», - заявил «мировой главврач».

