«Январская погода!»: Вильфанд предупредил москвичей об усилении снегопада

«Погода в Москве очень интересная. Снегопад был хорошо спрогнозирован, вчера начало резко понижаться давление из-за глубоко циклона. Сегодня уже давление рекордно низкое, 50 лет назад давление в этот день было 722,5 мм, сейчас уже ниже 719. Это приводит и к осадкам, сейчас в виде снега. Высота снежного покрова сегодня утром была на уровне 10-12 сантиметров. Этот снег вполне себе симпатичный: мягкий, пушистый. Сегодня еще будет идти снежок, интенсивность будет снижаться, высота [снежного покрова] еще повысится на 2-3 сантиметра. В субботу и воскресенье небольшой снежок», - отметил он.

Вильфанд предупредил, что предстоящие снегопады будут интенсивнее в два раз тех, что уже обильно засыпали столицу снегом.

«В воскресенье опять меняется циркуляция, осадки в понедельник будут в два раза интенсивнее, чем в четверг, пятницу и субботу. Очень интенсивные осадки. Всю неделю погода была в столице по-настоящему январской, очень холодные воздушные массы к нам пришли. Но сегодня уже температура дневная будет в диапазоне 3-4 градусов ниже нуля, не 7-8, как это было до этого. В субботу и воскресенье: 1-2 градуса ниже нуля, но москвичи не обрадуются повышению, потому что ветер будет заметнее – 10 метров в секунду. Заметно повысится температура также в понедельник – около нулевой отметки днем, плюс интенсивный снег, который не исчезнет из-за минуса ночью. Понижение температуры вновь ожидается во вторник – до пяти градусов ниже нуля», - резюмировал собеседник НСН.

Новый год жители Москвы будут встречать с «достойным снежным покровом», сообщил ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает «Радиоточка НСН».

