Вильфанд: 2023 год станет самым жарким на Земле за всю историю наблюдений

Текущий 2023 год станет самым жарким на Земле за всю историю наблюдений, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, такая тенденция сложилась благодаря двум факторам: растущей концентрации выбросов парниковых газов и из-за феномена Эль-Ниньо, который «прогревает» экваториальную часть Тихого океана.

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По данным европейской службы мониторинга Copernicus, октябрь 2023 года был самым теплым месяцем за всю историю наблюдений со средней температурой поверхности 15,3 градуса, что на 0,4 градуса выше предыдущего рекорда в 2019 году. Сентябрь этого года тоже стал самым теплым в мире за всю историю метеонаблюдений.

При этом температурные рекорды могут привести к исчезновению целых городов и «вскрытию» могильников многолетней мерзлоты, рассказал «Радиоточке НСН» научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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