Вильфанд: 2023 год станет самым жарким на Земле за всю историю наблюдений

По данным европейской службы мониторинга Copernicus, октябрь 2023 года был самым теплым месяцем за всю историю наблюдений со средней температурой поверхности 15,3 градуса, что на 0,4 градуса выше предыдущего рекорда в 2019 году. Сентябрь этого года тоже стал самым теплым в мире за всю историю метеонаблюдений.

При этом температурные рекорды могут привести к исчезновению целых городов и «вскрытию» могильников многолетней мерзлоты, рассказал «Радиоточке НСН» научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев.

