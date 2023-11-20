Вильфанд: 2023 год станет самым жарким на Земле за всю историю наблюдений
Текущий 2023 год станет самым жарким на Земле за всю историю наблюдений, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.
По его словам, такая тенденция сложилась благодаря двум факторам: растущей концентрации выбросов парниковых газов и из-за феномена Эль-Ниньо, который «прогревает» экваториальную часть Тихого океана.
По данным европейской службы мониторинга Copernicus, октябрь 2023 года был самым теплым месяцем за всю историю наблюдений со средней температурой поверхности 15,3 градуса, что на 0,4 градуса выше предыдущего рекорда в 2019 году. Сентябрь этого года тоже стал самым теплым в мире за всю историю метеонаблюдений.
При этом температурные рекорды могут привести к исчезновению целых городов и «вскрытию» могильников многолетней мерзлоты, рассказал «Радиоточке НСН» научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вильфанд: 2023 год станет самым жарким на Земле за всю историю наблюдений
- Исследование: Число вакансий работников транспорта в 2023 году выросло в 2,4 раза
- СМИ: «Вкусвилл» выкупил сеть кафе «Андерсон» за сотни миллионов рублей
- ЦБТ: Продажу алкоголя и табака по биометрии могут запустить в 2024 году
- СМИ: Смартфоны в России подорожают на 20% к Новому году
- Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
- В Новосибирской области 40 тысяч человек остались без света из-за непогоды
- СМИ: Подвижек в обмене заложниками между Израилем и ХАМАС не предвидится
- РИА Новости: Рейтинг по уровню зарплат в России возглавили Чукотка и ЯНАО
- Умер экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru