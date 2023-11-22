Новый год жители Москвы будут встречать с «достойным снежным покровом»
Новый год жители Москвы будут встречать с «достойным снежным покровом», рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
В среднем к этому времени средняя высота составляет обычно 21—23 сантиметра. По словам Шувалова, на данный момент нет предпосылок к тому, чтобы в этом году было иначе, запаса снега за предшествующий ноябрь довольно теплому декабрю хватит, передает RT.
Текущий 2023 год станет самым жарким на Земле за всю историю наблюдений, заявил ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС. По его словам, такая тенденция сложилась благодаря двум факторам: растущей концентрации выбросов парниковых газов и из-за феномена Эль-Ниньо, который «прогревает» экваториальную часть Тихого океана.
По данным европейской службы мониторинга Copernicus, октябрь 2023 года был самым теплым месяцем за всю историю наблюдений со средней температурой поверхности 15,3 градуса, что на 0,4 градуса выше предыдущего рекорда в 2019 году, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru