Январь 2020 года в Москве признан самым тёмным в нынешнем столетии

7 февраля 202011:13

Январь 2020 года назван самым тёмным за последние 20 лет. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на портал Метеоновости. Отмечается, что солнце выглядывало в три раза реже, чем полагается по климатической норме.

По данным синоптиков, продолжительность солнечного сияния в январе составила всего 11 часов вместо 33-х. Такой немилости от природы российская столица в 21 веке не получала еще ни разу.

Аномальное тепло в России «обрушило» спрос на зимние товары

Между тем, в предстоящие выходные В Москве будет солнечно и морозно, сообщает Москва 24. К утру субботы может похолодать до -15 градусов. Днем потеплеет до -4.. -6 градусов.

Впрочем, теплеть начнет уже в воскресенье.

Ранее ученые заявили, что из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут пропасть комары.

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ФОТО: pixabay.com
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