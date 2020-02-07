Январь 2020 года в Москве признан самым тёмным в нынешнем столетии

Январь 2020 года назван самым тёмным за последние 20 лет. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на портал Метеоновости. Отмечается, что солнце выглядывало в три раза реже, чем полагается по климатической норме.

По данным синоптиков, продолжительность солнечного сияния в январе составила всего 11 часов вместо 33-х. Такой немилости от природы российская столица в 21 веке не получала еще ни разу.