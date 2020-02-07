Январь 2020 года в Москве признан самым тёмным в нынешнем столетии
Январь 2020 года назван самым тёмным за последние 20 лет. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на портал Метеоновости. Отмечается, что солнце выглядывало в три раза реже, чем полагается по климатической норме.
По данным синоптиков, продолжительность солнечного сияния в январе составила всего 11 часов вместо 33-х. Такой немилости от природы российская столица в 21 веке не получала еще ни разу.
Между тем, в предстоящие выходные В Москве будет солнечно и морозно, сообщает Москва 24. К утру субботы может похолодать до -15 градусов. Днем потеплеет до -4.. -6 градусов.
Впрочем, теплеть начнет уже в воскресенье.
Ранее ученые заявили, что из-за аномально теплой зимы 2020 года в России могут пропасть комары.
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