«Яндекс.Такси» начал составлять рейтинг пассажиров

В мобильном приложении «Яндекс.Такси» у водителей появилась возможность ставить оценку пассажирам и составить их рейтинг. Функция предусмотрена в приложении на платформах Android и iOS.

Оценку от одного до пяти баллов водитель выставляет пассажиру по итогам поездки. При этом актуальные оценки значимее предыдущих. Рейтинг считается как средневзвешенное число. Чем оно больше, тем выше у водителей приоритет конкретного заказчика.