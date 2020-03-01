«Яндекс.Такси» начал составлять рейтинг пассажиров
В мобильном приложении «Яндекс.Такси» у водителей появилась возможность ставить оценку пассажирам и составить их рейтинг. Функция предусмотрена в приложении на платформах Android и iOS.
Оценку от одного до пяти баллов водитель выставляет пассажиру по итогам поездки. При этом актуальные оценки значимее предыдущих. Рейтинг считается как средневзвешенное число. Чем оно больше, тем выше у водителей приоритет конкретного заказчика.
Из-за режима тестирования рейтинг доступен только пассажирам. Они могут ознакомиться с показателями через меню приложений «Яндекс.Такси» или Uber. У водителей такая возможность появится несколько позже.
Ранее сообщалось, что Министерство транспорта РФ разработало законопроект, который ужесточит требования к трудоустройству водителей. В ведомстве предложили запретить юрлицам и ИП брать на работу водителем такси, автобуса, троллейбуса или трамвая людей с непогашенной или неснятой судимостью.
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