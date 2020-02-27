В банках рассказали о новой схеме мошенничества с такси

В России появился новая мошенническая схема - «такси от банка». Как рассказал «Известиям» директор по мониторингу операций и диспутам Альфа-банка Алексей Голенищев, клиенту звонят с номера, который начинается с «8 800», и сообщают, что была попытка списать с его карты несколько тысяч рублей.

После этого мошенники предлагают воспользоваться трансфером до ближайшего банкомата, где деньги можно перевести на безопасный счёт, передает RT. Попавшийся на удочку злоумышленников гражданин, на самом деле едет на обычном такси и переводит оставшиеся средства на счет мошенников.

О существовании такой схемы знают в Центробанке, Сбербанке, «Ак Барс Банке» и банке «Открытие», отмечает РИА ФАН.