«Яндекс.Музыка» удалила по требованию властей 4941 единицу контента

Сервис «Яндекс.Музыка» в апреле-сентябре текущего года удалил по требованию властей 4941 единицу контента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет компании о прозрачности.

Отмечается, что удаленный контент составлял 0,0066% от общего каталога стриминга.

«Яндекс.Музыка» за пять месяцев получила 68 запросов от госорганов с требованием удалить произведения по 69 ссылкам с треками, клипами, эпизодами подкастов, обложками альбомов.

Пресс-служба «Яндекса» подчеркнула, что у 98% контента, который убрали с платформы, суммарно было менее ста прослушиваний в течение месяца, у 60% — ни одного.

Кроме того, 40 090 музыкальных композиций на «Яндекс.Музыке» получили маркировку «18+», а 135 треков, содержащих насилие, оскорбление либо шок-контент, были удалены.

Ранее в сервисе «Яндекс.Музыка» и на других российских стриминговых платформах появилась маркировка артистов-иноагентов.

