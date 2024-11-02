«Яндекс.Музыка» удалила по требованию властей 4941 единицу контента
Сервис «Яндекс.Музыка» в апреле-сентябре текущего года удалил по требованию властей 4941 единицу контента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет компании о прозрачности.
Отмечается, что удаленный контент составлял 0,0066% от общего каталога стриминга.
«Яндекс.Музыка» за пять месяцев получила 68 запросов от госорганов с требованием удалить произведения по 69 ссылкам с треками, клипами, эпизодами подкастов, обложками альбомов.
Пресс-служба «Яндекса» подчеркнула, что у 98% контента, который убрали с платформы, суммарно было менее ста прослушиваний в течение месяца, у 60% — ни одного.
Кроме того, 40 090 музыкальных композиций на «Яндекс.Музыке» получили маркировку «18+», а 135 треков, содержащих насилие, оскорбление либо шок-контент, были удалены.
Ранее в сервисе «Яндекс.Музыка» и на других российских стриминговых платформах появилась маркировка артистов-иноагентов.
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