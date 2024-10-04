На российских стримингах появилась маркировка иноагентов

Маркировка артистов-иноагентов появилась на российских стримингах, убедился корреспондент НСН.

Без звука: Музыкантов-иноагентов будут маркировать с помощью текста

Текстовые пометки на страницах музыкантов начали появляться после 20:00. Сейчас все музыканты-иноагенты промаркированы на «Яндекс.Музыке», «МТС Музыке», «Звуке» и VK.

Появление маркировок утром анонсировал зампред комитета Госдумы информполитике Антон Горелкин. По его словам, решение приняли после долгих переговоров со стримингами. Мера принимается, чтобы слушатели «принимали осознанное решение, нужно ли им поддерживать таких артистов». Следить за маркировками будет Роскомнадзор и наказывать стриминги за нарушения.

Ранее на фоне появившихся опасений, что подобная маркировка может быть в формате аудио, источники в ведущих российских стриминговых платформах сообщили НСН, что планируется введение лишь текстовых пометок.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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